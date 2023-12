dzieje się tak ponieważ ewentualna kara jest niewspółmierna do strat koncernów ¯\(ツ)/¯ Jak zarabiają miliardy, a kar czy kosztów sądowych dostaną miliony to myślicie że ktoś by się przejmował?



Na podobnej zasadzie rozmawiałem kiedyś z wykonawcami spalarni odpadów. Przewidziana kara za niewymienienie filtra czy inne zaniedbania (o ile by ktoś skontrolował) była prawie 60 razy mniejsza niż koszt nowego zestawu filtrów.