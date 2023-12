Polecam podcast osw na temat Serbii. Sporo osób nie wie do jakiego stopnia autorytarna i kleptokratyczna jest Serbia, praktycznie na tym samym poziomie co Rosja czy Turcja. Tam jak nie jesteś w partii to jesteś nikim i nic nie osiągniesz. Opozycja to stale upadlane worki do bicia a propaganda robi wodę z mózgu jak do niedawna nasza TVP, tylko niestety na dużo większą skalę i parę lat dłużej.