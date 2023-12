Pisowcy byli pewni, że uda im się zachować władze w TVP, przynajmniej do czasu aż długopis będzie na stołku, a przez dwa lata koalicja się rozpadnie.

Gdyby nie to, to władowaliby absurdalne pieniądze w TV Republika, a TVP zlikwidowali w myśl zasady: my nie będziemy mieli, ale Tusk też nie będzie miał.