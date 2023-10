Ale bełkot. To ma być wywiad? Ja tam niczego nie usłyszałem, dziennikarz jego mać.

To jest właśnie problem z polityką. Jesteś doktorem ekonomii, rzutkim przedsiębiorcą, politykiem i szefem trzeciej partii w Polsce i nie możesz spokojnie rozwinąć myśli w wywiadzie, bo zawodowy konferansjer, który całe życie jest klaunem do zabawiania publiczności ma bardziej gadane, bije cie erystycznym doświadczeniem i non stop cię zakrzykuje.

Ja na miejscu Mentzena to bym powiedział, że albo Pokaż całość