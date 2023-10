TVP teraz to prywatna telewizja partyjna. Mówienie, że PIS cofnął nas do PRL to komplement dla PIS-u. Takich standardów w mediach i polityce nie było jak dotąd w Polsce nigdy. PIS zrobił z Polski kraj reżimowy i w tej chwili najbliżej nam do krajów typu: Białoruś, Rosja czy Korea Północna. Połowa społeczeństwa bezczelnie kupiona za 500 judaszowych srebrników lub 14 emeryturę udaje, że tego nie widzi albo jest na tyle głupia, że Pokaż całość