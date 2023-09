Nikt tutaj nie głosuje za PO i jest szczesliwy. Glos za PO to najmocniejszy glos przeciw PiS.



Tutaj nie chodzi o to czy ktos daje 500+, czy ktos podwyzszyl VAT. Sek w tym ze PiS przejmuje wszystko i probuje sie zabetonowac. Omija przepisy o kampaniach wyborczych. Nie wykonuja wyroków, nie procesuje rzeczy, ktore im nie pasuja. Prokuratura dziala pod ich dyktando. Wisenka na torcie jest TVPiS i co tam sie #!$%@?.



