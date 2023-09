Zapraszam do Poznania nad jezioro Kierskie! Samowola budowlana jak u Barei, płoty, druty kolczaste, prywatne plaże, pomosty, fosy dookoła działki, sztuczna regulacja brzegu i wycinka trzciny! no i co? można? :) Podpłyniesz kajakiem lub supem to krzyki wyzwiska że to teren prywatny a nawet kamieniami ukr rzucali z remontowanego budynku bo szef kazał :)