Nadal nie ogarniam po co im to było. Wrak powinien być sfilmowany w 4k dookoła i wewnątrz przez bezzałogowy batyskaf i jak kogoś to interesuje to by sobie obejrzał bez narażania życia. Tylko mi nie wyskakujcie, że tak to sobie można zwiedzić wszystko, a być na miejscu to co innego, bo tutaj bycie na miejscu oznaczało oglądanie wraku w śmierdzącej puszcze z małym okienkiem.