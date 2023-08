Ziemkiewicz już od dawna zapowiada że absolutnie nie zapłaci i będzie się domagać zamiany grzywny na więzienie a w więzieniu będzie sobie pisał książkę. Co ciekawe to pierwszy na świecie wyrok za posiadanie osobistych wrażeń bo Ziemkiewicz dostał wyrok dokładnie za to zdanie: "mam wrażenie, że ci ludzie zostali poddani praniu mózgów".



Komentował tę napaść na Ogórek ¯\(ツ)/¯: