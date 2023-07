Docierają do nas doniesienia spod palca i nie ma znaczenia, czy to jest palec rosyjski, ukraiński czy polski. Celem jest wprowadzenie chaosu i doprowadzenia do paniki w naszym społeczeństwie. Zachowajmy rozwagę. - podkreślił gen. Pacek zapytany o ocenę słów premiera RP o kilkudziesięciu najemnikach.