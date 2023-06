Weź to OPie skasuj bo się kompromitujesz, swoją drogą jak obserwuje tego typu wpisy, czy wpisy szurów, to mam bekę jak w szkole takie osoby na matematyce mówiły "przecież nigdy w życiu mi się to nie przyda" no jak widać logiczne myślenie by się przydało, bo analiza krótkiego tekstu wydaje się już zbyt skomplikowana

W tym artykule nie ma słowa że PiS wygrywa z wynikiem 44,5%