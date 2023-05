Krytycy o "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese: arcydzieło

To arcydzieło, na które warto było czekać – tak krytycy podsumowują film "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w obsadzie. Obraz o morderstwach popełnianych w latach 20. XX w. na Indianach z plemienia Osagów pokazano podczas festiwalu w Cannes.