już któryś raz jest niby ukraiński atak w środku Rosji i o dziwo w żadnym nikt nie został ranny ani nawet nic cennego nie spłonęło. Super wiarygodna inscenizacja.

Jak spłonął krążownik, albo most na Krym, to było widać, że to Ukraińcy, bo to były cele w ich zasięgu i szkody były realne. Oczywiście wtedy Rosja twierdziła, że to wypadek.