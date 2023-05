Grzegorz Braun został ukarany najwyższą karą - sześciu miesięcy obniżenia uposażenia o 50 procent i sześciu miesięcy (odebrania) stu procent diety poselskiej - przekazał wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Grzegorz Braun z Konfederacji nie może już unikać kar

O wuj, jaki z dvpy wykop. Byle co, aby się tylko przyczepić. Zarobki posła to ok. 10k plus dodatki, przypominam że na Brauna nakładano kary za brak noszenia szmaty na mordzie i szkalowanie niedzielskiego.