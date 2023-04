Jako ze mam trawnik to sie wypowiem. Jak chcecie miec ladny trawnik to kwiecien to jest max kiedy trzeba to zrobic, czyli wykosic, nawozic itd

Jak chcecie miec kawalek brzydkiej skarpy czy krawka gdzie rosna pokrzywy, chwasty, i trawa jest rzadka ew. wysoka to ocyzwiscie zostawcie ten kawalek do lipca najlepiej