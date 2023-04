Najśmieszniejsze z tymi influencerami jest to, że jak wejdziesz na ich instagrama to wyglądają tak samo, jeżdżą w te same miejsca, robią takie same zdjęcia, reklamują to samo, zachowują się prawie tak samo i gadają tak samo, to są zwykłe NPCki i banery reklamowe, jak to jest możliwe, że mają miliony obserwujących i ludzie się tym interesują?xD