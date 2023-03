Konfederacja stworzy koalicję z PiS? Stanowcza reakcja Bosaka.

Pokaż całość

Ile lat Bosak jest w polityce? Jak będzie potrzeba to zrobią koalicje bo byli by debilami jesli by w to nie weszli. Myślę że ta literatura Bosakowi jest dobrze znana i jak będzie opcja wejścia do koalicji to na bank w to wejdą. Cały świat bazuje funkcjonuje wg założeń tej książki,a szczególnie polityka. Bosiaczku ja wiem że masz ryj jak szczyl ale jestes stary chłop i skoncz robić z siebie