PiS-owcy: - Jan Paweł II był wielkim Polakiem, wybitnym intelektualistą i myślicielem i trzeba bronić jego czci.

TVP: - Serio? To będziemy codziennie puszczać jego homilię, żebyście mogli posłuchać jego mądrych słów.

PiS-owcy: - No aż tak to nie...