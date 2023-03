#!$%@? zwolennik ochrony życia, który ma w dupie, co z tym życiem na które skazują ludzi potem się dzieje.



Ministrowie bez teki... No może.



I teraz mięsko z opisu, oglądać od 12:12. Na początek definicja wolnych mediów. Wolne media to media wolne od nacisku władzy.

Wg tego dzbana likwidacja TVP Info to zamach na wolność mediów i jest sprzeczny z art. 14.54 Konstytucji. A potem przyznaje, że zwolnienie Mazurka z PR z Pokaż całość