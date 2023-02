Na kampanii StopRussiaNow zarabia człowiek, który ma na karku CBA

Jasne, łatwo jest kręcić aferę tylko dlatego, że PiS wydał pieniądze. Przecież oni publikowali staty tej kampanii - dotarli do niemal 29 mln użytkowników, a koszt dotarcia do jednego użytkownika wyniósł 53 grosze. Każdy kto zajmuje się marketingiem wie, że to bdb wynik. Co do zasady więc nie kumam gdzie tu wyjebka. Zarówno zamysł kampanii, jak i jej wyniki są dobre. Może więc ... uwaga.... nie ma się do czego #!$%@?ć?