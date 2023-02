Widocznie wykop nie nauczył się jeszcze po ostatniej aferze i cały czas ma za dużo użytkowników...



Co do manipulacji. Po co mówić takie długie zdanie, że TVPiS kłamie?

Wystarczy TVPiS a wiadomo, że kłamie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )