Prosimy wszystkich Wierzycieli Pani Izabeli {kiedyś} Bagińskiej teraz Szymbor o zgłaszanie się wg monitora Krajowego Rejestru zadłużonych sygnatura akt WA2M/GU/1937/2022 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, o podanie swoich wierzytelności i przystąpienie do egzekucji.Krótka historia naszej Bohaterki gwiazdy, podróżniczki-Izabeli:Prowadziła Zakład kosmetyczny o nazwie Skin-Space, doprowadziła do potężnych długów, sam czynsz za wynajem 350 tys. Zadłużenia wobec ZUS i US oraz wszystkich dostawców, sprzętu i kosmetyków. Od lat za nic nie płaciła. Komornik 4 miesiące temu zajął wyposażenie lokalu, lecz okazało się, że wszystko już jest zajęte przez innych Wierzycieli i nic do niej nie należy.Sprytna Izabela zamknęła działalność, kolejnego dnia złożyła, wniosek o upadłość a jej mąż tym razem otworzył działalność o tej samej nazwie i otworzyli już razem nowy salon w innym miejscu.Prosimy wszystkich poszkodowanych o zgłaszanie się wg powyższego, aby prawo nie zostało wykorzystane do wyczyszczenia się z długów i kontynuowania procederu oszustwa.Więcej informacji w linkach komentarzy poniżej