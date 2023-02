͡

°

͜

ʖ

͡

°

The Metropolitan Police said one person had been arrested on suspicion of making a racially aggravated comment towards a police officer outside the gallery. No injuries had been reported

Pokaż całość

Tymczasem jak to wyglądało w rzeczywistości? Czyżby zupełnie dobrowolnie, kto chciał, rodzic z dzieckiem mógł sobie przyjść i posłuchać? Co jest konserwy, gdzie wasza wolność do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami? (Co do "zamieszek"