32 tysiące złotych długu na każdego obywatela.

To jest tylko ten oficjalny dług, wyświetlany w Warszawie. Lepiej to podać w liczbach "całkowitych", czyli prawie 1400 miliardów długu budżetowego, tego oficjalnego a do tego 3000 miliardów długu ukrytego i to ukrytego nie tylko, jak to zauważył prelegent, w zobowiązaniach państwa wobec obywateli, ale też bezczelne ukrywanie długu w szemranych instytucja, takich jak "Fundusz Przeciwdziałania Covid-19", który w październiku 2022 wynosił 161,3 mld zł