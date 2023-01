Dell to już nie to co kiedyś.... mają ciągle jeden z najlepszych serwisów (jeśli chodzi o te droższe modele) - serwis przyjeżdża na chatę i wymienia niesprawne części na nowe, idzie im to sprawnie z reguły kilka dni. Same lapki to równia pochyła w dół choć od czasu do czasu coś się trafi czego nie udało im się spieprzyć.

Najwyżej pozycjonowane to serie :

Precision , Alienware, XPS - z reguły dobre