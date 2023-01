Pokaż całość

1) Mentzen założył swój pierwszy biznes jakim był kantor wymiany walut za pieniądze swojego bogatego ojca.2) Dziambor był nauczycielem w prywatnej szkole bo go nie chciała przyjąć publiczna, potem otworzył własną.3) Kamiński i Kulesza okej ale to są kompletne no name'y.4) Gdyby nie dziwne faktury na khym khym "usługi informatyczne" dla partii Korwin to nawet Mariusz by więcej zarobił w branży internetowej na udostępnianiu informacji na wykopie