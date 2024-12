Długo szukałem bazy pod swój dom, nie jestem na tyle kompetentny żeby rysować cały dom od zera, dodatkowo koszt indywidualnych jest znacząco przesadzony. Znalazłem bazę w postaci projektu ZX125 -> https://z500.com/projects/zx125/ wrzucam ze strony międzynarodowej, bo w Polskiej jest już moja wersja. Z projektu wyrzuciłem w zasadzie wszystko. Po pierwsze obróciłem go i odbiłem lustrzanie (ale to prosta zmiana), następnie podniosłem ścianę w salonie tak aby utworzyć antresolę, dodałem dwa wielkie witrynowe okna. Przeniosłem kuchnię miejscami z salonem multimedialnym, dodałem 2 gabinety w miejsce jednego pokoju. Usunąłem schody w środku salonu, usunąłem kominek i ścianę wspornikową. Zmieniłem położenie schodów. Na zewnątrz dodałem schowanko na pompę i filtry do basenu i narzędzia ogrodowe. Na piętrze skasowałem wszystko co tam było. Zamiast 4 łazienek mam dwie (w głównej sypialni i główną łazienkę). Przeprojektowałem sypialnię, żeby miała okno na antresolę, dodałem balkony, zmieniłem wyjście na taras, dodałem pralnię. Pół roku myślenia, rysowania, konsultowania, dobierania parametrów dokładnie pod moją rodzinę.



Transakcja doszła do skutku, kupiłem projekt, poszedłem dalej. Jaka była moja niespodzianka, gdy okazało się po około pół roku, że na z500.pl nie da się już znaleźć oryginalnego projektu (resztka widnieje w postaci animacji 360 - ta dalej pokazuje stary wariant domu) - zamiast tego widnieje mój projekt wrzucony tam 1 do 1 - https://z500.pl/projekt/1195/zx125,nowoczesna-pietrowa-rezydencja-z-duzymi-przeszkleniami-i-zadaszonymi-tarasami.html. Moim zdaniem to zachowanie bez precedensu dla poważnych biur projektowych bo robiąc to niejako przyznali się, że ich oryginalny projekt, narysowany przez profesjonalistów, był gorszy od mojego.