Przecież nie będzie żadnych ekshumacji, będą jedynie długi zaciągnięte na lata by wspomagać banderowski skorumpowany reżim oraz wysłanie żołnierzy polskich na Ukrainę by ten reżim chronić.

W normalnym państwie, uważam, że prezydent odpowiadałby karnie za prowadzenie tak uległej polityki, rozbrojenie Polski z nienaruszalnych zapasów amunicji i sprzętu oraz zgodę na wpuszczenie milionów ludzi bez kontroli prawnej i sanitarnej do Polski.

Ale jak widzimy, można wystawić byle kukiełkę w wyborach z ramienia POPiS