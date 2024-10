Z polską nauką i wysokimi technologiami, to moim zdaniem nam strasznie ciąży "wschodni mindset".



My nie potrafimy współpracować, nie potrafimy zarządzać ludźmi, nadal u nas pokutuje pojęcie "awansu na kierownika" itp. itd.



Nie wiem czy to lata komuny, czy co, ale cały blok wschodni na to choruje.

Nie wypracowaliśmy mechanizmów współpracy, a zamiast tego stawiamy na jednostkę - na geniusz, co z kolei jest naszą supermocą, ale ta moc jak każda taka z uniwersum Marvela musi zostać okiełznana. Pokaż całość