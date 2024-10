A to nie jest tak, że ten cały Iron Dome to jest fenomenalny w zwalczaniu rakiet zbudowanych z głowicy granatnika i rury kanalizacyjnej wypełnionej materiałem pędnym? W najlepszym razie na jakieś kolejne wcielenie "Katiuszy" typu Grad itp.

Doskonale je wykrywa, klasyfikuje, oblicza w co trafią, priorytetyzuje cele i trafia w co trzeba.



A jak leci już coś jakkolwiek bardziej zaawansowanego, pocisk jakkolwiek manewrujący czy coś to już trzeba innej broni przeciwlotniczej?

Izrael ma taki system analogiczny do Patriotów (David's Sling), ale jak widać nie jest to chyba wystarczająco wydajne.



