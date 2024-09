Gość jest naprawdę niesamowity. Niesamowicie manipuluje wszystkim. Dosłownie, co nie powie, gość tak kręci, tak dobiera słowa, aby wyszło na jego. To jest genialne. Dlatego nie dziwię się, że jest tak wielu naiwnych bałwanów, którzy łykają jego słowa, wchłaniają je i czują ciepełko na sercu. Gość ma dar przekonywania.



I naprawdę chciałbym mu uścisnąć rękę, kiedy będzie siedział w więzieniu. Choć zamiast tracić głosy, to durniów, którzy go popierają przybywa, więc może się okazać, że to nigdy nie nastąpi.



Jakby był polskim premierem, a nie niemieckim, to myślę, że mielibyśmy z niego wiele korzyści.

Tak swoją drogą, mieliśmy taki propolski, patrotyczny, chrześcijański i prorodzinny klub parlamentarny o nazwie prawo i sprawidliwość. I ta partia, która w swoim serduszku miała dobro tylko Polski i Polaków (nie, nie, wcale nie żydów i ukraińców, wy foliarze, płąskoziemcy i ruskie onuce!!) to ciekawi mnie, że mając prezydenta, sądy i w sumie wszystko w swoich rękach, nie zlikwidowali jednej dość debilnej i niebezpiecznej rzeczy, mianowicie mniejszości niemieckiej w polskim sejmie. Dlaczego? Pokaż całość