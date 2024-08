przecież jak nie ma nic do ukrycia to nie ma się czego obawiać.

Te stwierdzenie mnie zawsze śmieszy. To jest taki wytrych by głupich przekonać do oddania za darmo swojej prywatności.Mamy prawo do swojej prywatności i anonimowości. A zakładanie, że chronienie tego, to ukrywanie przestępstwa jest manipulacją psychologiczną by sprawić, że osoby poczują się winne.Niestety rządy chcą za dużo wiedzieć o obywatelach i to jest niebezpieczne. Tak samo jak chęć wprowadzenia portfela cyfrowego w UE i waluty cyfrowej. Wtedy będą wiedzieli o wszelkich zakupach, transakcjach, miesjcach dokonania transakcji.