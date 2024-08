Zasadniczo - to jest dramat sportu wyczynowego. Od piłkarzy do bokserów nawet. Żeby mieć osiągnięcia w sporcie trzeba mieć predyspozycje fizyczne, ale inteligencja nie jest konieczna. Nie jest też konieczne skupianie uwagi na nauce. Dodatkowo - sukces w młodym wieku znacząco zwiększa zainteresowanie alkoholem i narkotykami. Sumując to wszystko, po zakończeniu krótkiej bądź co bądź kariery sportowej pozostaje apetyt na komfort, ale nie ma pieniędzy na komfort. Zdecydowana większość byłych sportowców kończy Pokaż całość