mBank jest zbudowany na niemieckim serwisie a jego głównym udziałowcem z tego co pamiętam są Niemcy. To bank-usługa w zasadzie. Możecie sobie za parę baniek taki mBank postawić po prostu kupując tę samą usługę.



Biorąc pod uwagę jak Niemcy kombinowali by wygaszać atom i pchać się w ręce Rosjan i jak współpracowali z Rosjanami to nie słuchał bym się ich opinii w sprawie atomu.



Atom jest najlepszym rozwiązaniem jakie obecnie mamy. Chyba że ktoś fuzję opracuje i uczyni bezpieczną. Nic innego nawet nie zbliża się do atomu pod względem wydajności i czystości. Zwłaszcza że składowanie odpadów to nie taki problem jak ludziom się wydaje. Nie mówiąc o tym że już istnieją rozwiązania które pozwalają na dalsze użycie zużytego paliwa.



