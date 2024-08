Pokaż całość

Warto wspomnieć o indyjskich botach które codziennie wrzucają tu setki spamowych znalezisk i podejściu administracji do tego problemu. Ich podejście to oczywiście nic nierobienie, kłamstwa że problem jest minimalny, napisali mi kiedyś że tego spamu jest najwyżej 20 dziennie. Próby nagłośnienia sprawy uciszają przez ukrywanie znalezisk o tym. Ot zwyczajny sposób działania Maciusiów wzorowany na UB.Inny problem to cenzura. Przykładowo wczorajsze znalezisko z tysiącem wykopów o cenzurze na wykopie ukryli dodając cyniczną niebieską belkę w której coś bajdurzą o regulaminie. Użytkownik stworzył nowe znalezisko o cenzurze to też ukryli pod pretekstem duplikatu. Duplikatu do ukrytego przez nich znaleziska.Co do regulaminu. Jest on tylko narzędziem cenzury. Kiedy coś nie zgadza się z ideologiczną linią Maciusiów wchodzi regulamin i bany. Bany za ironię, delikatne aluzje, humorystyczne określenia. Za to neuropa, lemingi i reszta uśmiechniętych może łgać, używać języka rodem z rynsztoka obrzydliwie wyzywać i w ogóle zachowywać się jak patologia. Byle tylko linia ideologiczna się zgadzała. Oto przykłady języka miłości który nie atakuje a nawet nie przeczy zasadom dobrego wychowania tak szumnie ogłaszanym w regulaminie.