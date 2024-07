- przekup wszystkich znaczacych politykow, ktorych sie da (czyli pewnie cos kolo 100%)

- sponsoruj lewackie wysrywy doprowadzajace gospodarki zachodu do ruiny

- sponsoruj lewackie wysrywy doprowadzajace kulture zachodnia do upadku

- wypierz mozgi ludziom tik-srakiem w wersji zachodniej (w Chinach tik-tok ma zupelnie inne tresci)

- oglos jak to placzesz nad upadajaca cywilizacja i demokracja zachodu

- chwal przywodce swego i system swoj jako najlepsze na swiecie, bo zachodnia demokracja nie dziala. Pokaż całość