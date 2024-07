Moj profil na isnta jest stricte fotograficzny. Jakies kaczki,uliczne foto, czasami portret, ani kawalka widocznego cyca.

Ogladam tylko innych fotografow i od czasu to czasu rolke z memem od znajomych.

Algorytm powinien wiec pokazywac mi fotki jakies skoro cala moja aktywnosc to foto co nie?

Taki chu, same e-#!$%@? promujace rozklapicha swoje OF, rozneglizowane szmaty i lachony.



Jakos czarnuchow z gangsta rapsami i widoczna bronia (chocby nawet atrapy) to juz raczej nie tkna bo rasizm. Pokaż całość