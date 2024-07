Zakop za onetowe #!$%@?. Napisałem do kumpla który w tym mocno siedzi. Jego odpowiedź: "to nie jest tak jak pisze onet, brałem udział w takich ćwiczeniach kilkukrotnie, nigdy nie wystepuja w nich amatorzy. Funkcję dywersantów są zawsze przydzielane bardzo doświadczonym ludziom. To że działaja oni bez umundurowania nie znaczy, że nie znają, się na robocie. w 2015 w siedlcach obrońcy równiez zostai pokonani na wielu polach przez tak zwanych "amatorów" tylko ze Ci "amatorzy" to był trzon szkoleniowy z Obrony Narodowej PL.. Tak samo było w Miedzyrzeczu na działaniach Bastion 2018.



W międzynarodowych ćwiczeniach NATO Anakonda 2016 działalismy przez trzy dni na obcym terenie, w Orzyszu, pomimo że szukało nas wojsko, żandarmeria wojskowa i policja udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone działania. Zaminowalismy kilka mostów, wykryliśmy usytuowanie bazy dowództwa i podeszlismy ja na odległość kontaktu ogniowego itp itd.



i taki onet tez by mógł opisac że zrobili to amatorzy.



