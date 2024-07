Mistrzynią jaką spotkałem była hp lj 4200, na zgrzewaczu folia niemetalizowana - wolniej drukowała ale żywotniejsza, dożyła 1.7mln.Stare HP-ki to dobre sprzęty były, nie to co teraz. Chciałem kupić wielofunkcyjną i jak zobaczyłem te subskrypcje i inne #!$%@? zagrywki to sobie odpuściłem, jakaś konieczność rejestracji online zanim pozwoli drukować. Cuda wianki.