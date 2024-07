Boniek jak trenowal reprezentacje polski i przegral eliminacje to rezygnacje wyslal z szeszeli. Nikomu nie powiedzial ze ucieka i poprostu uciekl. Oczywiscie Wlosi juz dawno sie poznali na rudym cwaniaku. Warto przypomniec jego "sukcesy" po zakonczeniu kopania balona.



-Włodarze turyńskiego Juventusu ugięli się pod presją fanów i usunęli Zbigniewa Bońka z klubowej Galerii Sław. Oczywiscie za gadanie glupot.

-W latach 1989–1990 odbył kurs trenerski w Coverciano[36]. W sezonie 1990/1991 prowadził drużynę US Lecce, występującą wówczas w Serie A. Sezon ten zakończył się spadkiem do Serie B.

-W następnym sezonie Boniek prowadził drużynę AS Bari, grającą w Serie A. Zespół zakończył sezon na piętnastym miejscu i spadł do Serie B.

-W sezonie 1992/1993 Zbigniew Boniek został zatrudniony w grającym w Serie C1 Sambenedettese, gdzie był trenerem przed 10 kolejek (18.-27. kolejka, bilans 0-6-4), skąd został jednak zwolniony przed końcem rozgrywek. Pokaż całość