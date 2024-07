Te pisowce to niezłe przekręty, co innego w propagandzie partyjnej, a co innego robią w realu. Nie dla obcych, sprowadzają setkami tysięcy i jeszcze sprzedają wizy. Nienawidzą Niemców, a w styczniu 2023 sprzedano 40% udziałów Bulk Cargo Port Szczecin, a teraz propagandowo odwracają kota ogonem :)

Jak zwykle pierdylnie się krzykliwy tytuł, to nikt faktów nie będzie sprawdzał, a jak zaczną to przykryje się kolejną absurdalną wrzutką :)

2023-01-20

Firma Rhenus Beteiligungen GmBH kupiła prawie 40 procent udziałów w spółce Bulk Cargo Port Szczecin. Wpis jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.



Dawną Drobnicę Port przejęły koleje niemieckie, a elewator Ewa - duński operator. Pokaż całość