Chiny w 19 wieku były państwem półkolonialanym przez naszych przyjaciół z zachodu, głównie Brytyjczyków, ale też USA i inne kraje. Ukradli I to słusznie zachodnie technologie i przestali być barmanem, a zaczęli prowadzić bar. O to cała ta wojna handlowa. Dymasz dla nas w fabrykach za miskę ryżu jest dobrze, zaczynasz być konkurencją to bardzo źle i to oznacza wojnę.

Ps. Za krzywdy jakie szwaby nam wyrządzili powinniśmy kraść od nich technologie