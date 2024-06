Jak to skąd? Kluby sportowe = narkotyki. Narkotyki = mafia. Były komendant = wtyki w policji.



Idealny kandydat bo nie ma w perspektywie absolutnie żadnej kariery i będzie w 100% uzależniony, a w razie czego po prostu się go przyciśnie. Jak już raz chociaż trochę przekroczy prawo to będzie jak w pułapce.



Oczywiście jest to teoria wyssana z palca i nie ma nic wspólnego z danymi i rzeczywistością. Nawet tego artykułu nie Pokaż całość