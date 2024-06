U nas to już chyba by było przedawnienie, z resztą słusznie. Po tylu latach nie powinno odpowiadać za jakieś pierdoły. Jeszcze zabójstwo to bym zrozumiał, że ścigają po 20 latach. Ale jakby z taką gorliwością ścigali za wszystkie dziewczyny, które dały dupy po pijaku, to bym garował karuzelę.