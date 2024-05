Cały PKB Polski to obecnie jakieś 3 bln PLN. Tytuł, który OP sobie wymyślił, jest idiotyczny. Zgłoszenie patentu nie oznacza jeszcze, że dany wynalazek będzie zarabiać. Dodatkowo, by zaczął zarabiać "biliony", to trzeba w niego włożyć miliony lub miliardy.