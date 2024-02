"ale ty nie rozumisz że on to mówił żeby łodsunąc pis od wuadzy a w ogóle to pis krad i ja głosowałem tylko żeby pis odsunąć od wuadzy a nie dla jakichś tam obietnic wyborczncyh1111111!!!@#!@1111" - tak widzę przeciętnego wyborcę Koalicji rządowej, tłumaczącego innym przy każdej okazji kolejnego łamania lub niespełniania obietnic wyborczych.