Tomek postanowił jednak, że zmieni swój cel - zamierza pojechać na kolonie do Portugalii, Hiszpanii lub innych ciepłych krajów. Część sumy podzielił między siostrami.

Zbierał te pieniądze wystawiając kartkę na co zbiera więc była to zbiórka a nie biznes, Ludzie dali na inny cel to niech teraz odda te pieniążki, nie ma takiego zmieniania.