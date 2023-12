Zacznijmy przede wszystkim od tego: kim jest pioter szeluga czy jak tam się on wabi? Nie znam pacjenta.

A tak w ogóle to ameryki nie odkryto, 95% youtuba to naganiacze na szambo, w które wierzy gimbaza lub starsi dający nabrać się na wnuczka czy lukratywne inwestycje, ewentualnie amerykańskiego żołnierza. Już lepiej włączyć śmieszne koty, przynajmniej się człowiek pośmieje a i konto w banku bezpieczne...