Dodać swastyki jako opaski i fotki niczym z Babiego Jaru podczas IIWŚ. No ale dla niektórych ci nadzy to nie ludzie. Dziwić się że zastrzelili swoich co uciekli i chcieli by ich uratowano - jak tam co rusza się to trzeba odstrzelić. No ale świat jest tak poukładany że wszyscy siedzą cicho i patrzą w słońce i nic nie widać przecież.