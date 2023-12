Ej Mati a czemu bronimy muzułmanina który gdyby mógł to by nas zabił za zła wiatr, który wydobywa towar za 20c a potem sprzedaje za 20dolarow skoro nasza szansa na uwolnienie się od niego jest budowa atomu, OZE i wodoru?

- zamknij mordę lewaku nic nie rozumiesz lewaku. Ropa od arabów i rosji to wolność nie to co twoje prywatne gniazdko w garażu.